TMW - Milan, proposto Kamano. Impossibile Quincy Promes

Nome nuovo per il Milan: è François Kamano, attaccante guineano del Bordeaux, proposto ai dirigenti rossoneri per migliorare la linea offensiva, attualmente carente: può giocare in tutti i lati di attacco, con una preferenza a sinistra (con Calhanoglu che potrebbe finire al Lipsia). Molto più difficile l'acquisto di Quincy Promes, attualmente in prestito al Siviglia dallo Spartak Mosca: l'olandese, 15 presenze e 0 gol, dovrebbe rimanere in Andalusia, al di là dell'interessamento milanista degli scorsi mesi. Anche perché ha già giocato in Russian Premier League e non può trasferirsi in un altro campionato che va da luglio a giugno.