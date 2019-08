TMW - Milan, Riso in visita in sede. Proposto l'ex rossonero Petagna

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dialogo di oltre un'ora tra Milan e Beppe Riso, oggi in visita alla sede rossonera. Nessuna novità per il futuro di Pellegri, che una settimana fa sembrava essere l'assistito più interessante per Maldini e Massara, invece è stato proposto Andrea Petagna per l'attacco, dove i rossoneri cercano però più una seconda punta che un centravanti. Difficile comunque che la SPAL se ne privi per una cifra "abbordabile", anche alla luce di quanto dichiarato dal ds Vagnati non più tardi di qualche giorno fa.