TMW - Milan, sfumato Abner. Accelerazione Zaracho, Kessie in uscita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il capo scout del Milan, Geoffrey Moncada, è stato in missione in Sudamerica negli scorsi giorni per seguire due prospetti molto interessanti. Il primo è Abner, dell'Atletico Paranaense. È però un'operazione già sfumata perché il difensore è stato acquistato dai rossoneri nei giorni scorsi, proveniente dal Ponte Preta, per una cifra di 10 milioni di Reis, 2,4 milioni di euro, non pochi per un classe 2000.

RODRIGUEZ E LAXALT IN USCITA - Perché selezionare un altro esterno sinistro? Perché sia lo svizzero che l'uruguagio rimangono sul mercato, soprattutto se dovessero arrivare delle offerte. Quasi certamente tutti e due troveranno una nuova esperienza - il primo in Bundesliga, il secondo piace a parecchie squadre italiane, ma solo in prestito con diritto di riscatto - e cambieranno aria.

ACCELERAZIONE ZARACHO - Invece per il gioiellino del Racing c'è bagarre. Il Milan vorrebbe chiudere il suo acquisto, offre 18 milioni di euro mentre L'Academia ne chiede 24 - cioè la clausola rescissoria. Il trequartista però ha intenzione di provare un'esperienza in Europa e Giampaolo potrebbe essere il mentore ideale.

KESSIE OUT - Chi rimane nei piani d'uscita è il centrocampista ivoriano, uno dei pochi con cui è possibile fare cassa. Quasi sempre presente con Gattuso, ha mercato in Premier League. Nelle idee non c'è l'intenzione di andare in Cina, nonostante alcune offerte molto interessanti dal punto di vista pecuniario.