© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano le manifestazioni di interesse per Matteo Gabbia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il ChievoVerona ed il Brescia avrebbero chiesto informazioni all’entourage del difensore. Il classe ‘99 è in prestito alla Lucchese fino al 30 giugno dopodiché farà ritorno al Milan per poi decidere il suo futuro. Ancora nessun contatto con la società rossonera, ma in futuro i due club interessati potrebbero decidere di procedere intavolando una vera e propria trattativa.