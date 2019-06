TMW - Milan su Theo Hernandez: si punta al prestito con diritto di riscatto

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di J.M.Colomo

Il Milan punta con forza The Hernandez, come testimonia l'incontro fra il giocatore e Maldini a Ibizia riportato dal Chiringuito. Secondo quanto raccolto da TMW, il club rossonero è pronto a chiedere il giocatore al Real Madrid in prestito con diritto di riscatto.