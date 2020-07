tmw Milan, summit con Tinti: Gabbia può andare via in prestito. Plizzari piace alla Reggina

vedi letture

Incontro in sede di circa un'ora e mezza tra la dirigenza del Milan e Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia che potrebbe andare in prestito dopo una stagione in prima squadra alle spalle dei titolari. Nel corso del colloquio s'è parlato anche del portiere Alessandro Plizzari, che piace molto alla Reggina neopromossa in Serie B.