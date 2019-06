TMW - Milan, visite finite per Krunic. Ora l'idoneità sportiva

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Visite mediche finite per Rade Krunic, prossimo acquisto per il centrocampo del Milan: il bosniaco sta vivendo la sua prima giornata da nuovo giocatore rossonero, con le visite di rito. Per l'ex Empoli ora la seconda parte, quella dedicata all'idoneità sportiva, stando a quanto raccolto dal nostro inviato a La Madonnina.