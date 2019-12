TMW - Mkhitaryan: "Roma mi piace, ma non so ancora se resterò qui"

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha commentato in zona mista la vittoria per 3-1 di Verona. Questo quanto raccolto da TMW: "Sono troppo felice di essere tornato. Era importante battere il Verona oggi, è una squadra che si difende benissimo e che ha giocato con grande aggressività. Siamo stati davvero bravi a vincere".

Oggi se la sentirebbe di restare a Roma?

"Non so ancora. Non ho giocato troppo e non so se rimarrò. Ho bisogno di lavorare di più e di giocare, capendo i miei compagni e segnando tanti gol. Roma comunque mi piace molto, gioco in una squadra fantastica e tutti insieme possiamo fare tante belle cose quest'anno. Lavoriamo per vincerle tutte, vediamo dove arriviamo".

Differenze rispetto alla Premier League?

"La Serie A è diversa, ma mi piace. Mi trovo bene con la preparazione delle partite e gli allenamenti. Devo fare il possibile, a livello personale, per dimostrare le mie qualità anche qui".

Com'è stato restare fuori due mesi?

"Non è bello restare a guardare, è stata dura fisicamente e mentalmente. Sono qui solo per un anno (in prestito, ndr), almeno per il momento, e volevo quindi tornare subito in campo. Sono felice di essere rientrato oggi, mi fa piacere aver vinto e segnato".