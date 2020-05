tmw Munoz: “Voglio tornare in Italia, Palermo l’esperienza più bella. Bologna, chissà...”

“L’esperienza italiana più bella? Nessun dubbio: Palermo. Ma sono legato anche al Genoa. In rosanero all’inizio la gente non mi vedeva di buon occhio, poi sono riuscito ad impormi. Quando giocavo inizialmente facevo qualche errore e quindi i tifosi mi avevano preso di mira. Ma la partita del riscatto è stata quella contro il Lecce, rigore causato e poi gol. Da quel momento è iniziato il mio cammino”. Così a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” il difensore del Lanús, Ezequiel Munoz che per il futuro ha le idee chiare: “Vorrei tornare in Serie A. Bologna? Sabatini mi ha portato in Italia, gli devo tanto. Sarò sempre grato al Direttore. Chissà, nel calcio - dice Munoz - non sai mai dove puoi andare”.