Mutti: "Atalanta da quarto posto, difficile che Roma impensierisca"

Bortolo Mutti, ex tecnico dell'Atalanta, ha fatto le carte per la ripartenza del campionato nerazzurro. "Sarà problematica un po' per tutti, ma i neroverdi sono un enigma, imprevedibili".

Può avere dei problemi per il quarto posto?

"Non credo assolutamente, ha grande personalità. Le squadre di Gasperini ci hanno abituato sempre a finire in crescendo. Non vedo la Roma, anche per le problematiche che sta vivendo, per gli alti e i bassi, in grado di insidiare il quarto posto. Poi non bisogna mollare niente".

I nerazzurri devono guardare in avanti?

"È una filosofia vincente, al di là della classifica e della zona Champions".