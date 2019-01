TMW - Nahitan Nandez, l’agente in Argentina: nuovo rilancio del Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nahitan Nandez e il Cagliari, trattativa che prosegue. L’agente del centrocampista si trova in Argentina, previsto contatto con il Boca Juniors per provare a dare un’accelerata alla trattativa. Il Cagliari fa sul serio, sul piatto circa 20 milioni di dollari. Una cifra importante che potrebbe far pensare ad una sinergia tra i sardi e una big. Cagliari a lavoro, obiettivo Nahitan Nandez...