TMW - Napoli, ag. Hysaj: "Trattiamo il rinnovo. Non è detto che rimanga"

Fonte: Dal nostro inviato, Pierpaolo Matrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato a margine degli Italian Sport Awards, l'agente Mario Giuffredi ha analizzato il momento dei suoi assistiti. A partire da Elseid Hysaj: "È tornato a fare quello che faceva ai tempi di Sarri, delle prestazioni importanti. Siamo felici, ha dimostrato di non essere diventato un brocco ma che è sempre stato un grande giocatore come ai tempi di Sarri. Con Gattuso ha ripreso a fare le sue prestazioni abituali. Stiamo parlando del rinnovo, anche se poi non è detto che rimanga al Napoli a giugno: anche per me a livello personale avere due giocatori nello stesso ruolo non è una cosa bella. Il rinnovo può anche essere uno strumento per venderlo meglio in estate".

A breve tutte le parole di Giuffredi a TMW.