TMW - Napoli, contro la SPAL recuperano Manolas e Mario Rui

Fonte: inviato a Salisburgo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Battuto il Napoli in Champions League, il Napoli si appresta a ritrovare pezzi in vista della prossima di campionato contro la SPAL. A margine della conferenza stampa di oggi, infatti, Carlo Ancelotti ha fatto capire che per la gara contro gli estensi dovrebbero rientrare Kostas Manolas e Mario Rui, entrambi assenti per infortunio questa sera a Salisburgo. Ossigeno, al di là della bella prestazione di Luperto, per la retroguardia azzurra.