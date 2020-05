tmw Napoli, De Laurentiis vuole tenere Meret. Possibile colloquio con Gattuso

Da quando è arrivato Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, Alex Meret è finito in panchina molto spesso, lasciando il posto da titolare al colombiano David Ospina, autore di buone prestazioni e qualche indecisione. De Laurentiis però - che ha grande stima in Gattuso, tanto che probabilmente siederà sulla panchina anche l'anno prossimo - vorrebbe una stima diversa per l'ex SPAL, tanto che probabilmente nelle prossime settimane ci sarà un confronto per quanto riguarda il futuro del portiere.

SOLO OFFERTE FOLLI - Nelle scorse settimane il Milan ha deciso di sondare il terreno, ma non è l'unica società a tentare di capire qual è la posizione del club partenopeo. La realtà è che l'idea è di vendere Kalidou Koulibaly - mettendo a posto il bilancio - e tenere Meret, per cui sono stati investiti 27 milioni non più tardi di 2 estati fa. Solo una proposta da 35-40 milioni potrebbe far vacillare il patron napoletano che, però, vorrebbe vederlo come titolare.