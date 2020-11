tmw Napoli, fumata grigia per il rinnovo di Hysaj: potrebbe lasciare il club già a gennaio

Ancora tutto da scrivere il futuro di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, in scadenza di contratto col Napoli, non ha l'accordo per il rinnovo del contratto col club partenopeo e anche gli ultimi contatti col suo procuratore non hanno fatto registrare dei passi in avanti.

Ulteriori contatti certamente ci saranno nelle prossime settimane, ma a questo punto la percentuale circa un suo addio è in netta crescita. Possibile anche un suo addio già a gennaio, a sei mesi dalla naturale scadenza del contratto.