Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovedì sarà una giornata importante per il futuro di Marko Rog, centrocampista croato che dovrebbe lasciare Napoli a gennaio. Stando a quanto da noi raccolto, è atteso in città per il 24 gennaio l'agente del giocatore, Fali Ramadani, una visita che dovrebbe sbloccare la trattativa tra gli azzurri e il Siviglia, che rimane la formazione più interessata al futuro del giocatore.