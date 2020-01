Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Offerta del Napoli per Andrea Pinamonti. Il club partenopeo, alla ricerca di un giovane centravanti da far crescere alle spalle di Milik, ha messo sul piatto un contratto di quattro anni e mezzo per il centravanti classe '99 di proprietà del Genoa. Pinamonti, in questo momento, è l'alternativa alla prima scelta Petagna e dall'arrivo di un centravanti dipende l'uscita di Fernando Llorente. Il costo del suo cartellino è di 18 milioni di euro.