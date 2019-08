Fonte: Di Niccolò Ceccarini

Accordo raggiunto tra il Napoli e Fernando Llorente. Il club partenopeo ha definito l'accordo col centravanti basco, attualmente svincolato dopo l'avventura al Tottenham, sulla base di un contratto biennale da 2.5 milioni di euro netti a stagione.

In questo momento però il club del patron De Laurentiis non ha fretta di chiudere: prima vuole sincerarsi del fatto che Mauro Icardi - che non ha mai aperto la porta al Napoli, ma nemmeno l'ha mai chiusa - dica definitivamente no alla proposta partenopea.