Inizierà ufficialmente domani l'avventura col Napoli del centrocampista slovacco classe '94 Stanislav Lobotka. Arrivato dal Celta Vigo per 21 milioni di euro più bonus, l'ormai ex calciatore della squadra galiziana nelle prossime ore darà il via alla sua nuova avventura. Fissate per le 9.30 le visite mediche a Villa Stuart, a Roma.