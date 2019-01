© foto di Imago/Image Sport

Senza sosta e con convinzione, il Napoli continua a lavorare per regalare a Carlo Ancelotti Hirving Lozano, talento messicano del PSV. I contatti, col club olandese e con Mino Raiola, proseguono senza sosta ma difficilmente l’operazione potrà concludersi a gennaio. Perché il PSV è irremovibile, il Chucky oggi non si muove per meno di 40 milioni cash. E il Napoli difficilmente deciderà di arrivare a tanto.

Discorso diverso in estate, quando dopo mesi di trattative e lavoro ai fianchi il club olandese potrebbe ‘accontentarsi’ anche di 30-32 milioni conditi da bonus o eventualmente da una contropartita tecnica (Younes?).

Sullo sfondo, attento a ogni mossa, c’è anche l’Arsenal (oltre a Chelsea e Barcellona) che nelle ultime settimane ha aumentato l’interesse e si è fatto avanti con dei sondaggi sempre più insistenti. Ma il Napoli, nonostante tutto, resta ancora avanti nell’ipotetica griglia di partenza.