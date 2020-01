TMW - Napoli, venerdì le visite di Demme. C'è Lobotka, prestito per Gaetano

Fonte: Ha collaborato Niccolò Ceccarini

Si avvicina il doppio colpo per il centrocampo del Napoli. Praticamente conclusa la trattativa con Diego Demme, centrocampista del Lipsia, tedesco ma di origini calabresi: arriverà in azzurro per dodici milioni di euro. Venerdì sarà il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto. A fargli spazio sarà Gianluca Gaetano che, probabilmente, andrà in Serie B.

ANCHE LOBOTKA - Nelle ultime ore il club azzurro è vicino a trovare l'accordo anche per lo slovacco, la cui forbice era di circa 2 milioni di euro nei giorni scorsi. 20 l'offerta del Napoli che, però, potrebbe alzare la posta e chiudere. Con il giocatore c'è già un principio di accordo, per quattro anni e mezzo a 1,8 milioni. Probabile un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di circa 35 milioni investiti sul mercato per rinforzarsi in mediana, considerato il 4-3-3 di Gattuso.