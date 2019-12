Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato in zona mista: "Abbiamo creato tante occasioni da gol, manchiamo ancora un po' nella finalizzazione ma era importante vincere".

Le parole di Gattuso all'intervallo?

"Il mister è stato bravissimo. E' normale che era arrabbiatissimo nell'intervallo e ci ha detto delle cose che rimangono nello spogliatoio. Nella ripresa abbiamo reagito bene".

Trasformazione totale della squadra. Cancellato il passato?

"Io sono sicuro di sì. Da quel secondo tempo dobbiamo ripartire e poi dopo la sosta saremo ancora più forti con voglia di far bene. Ci aspettano le partite importanti a casa nostra dove dobbiamo dimostrare di essere più forti".

Differenze fra i due tempi.

"Io penso che anche dai movimenti nostri in campo. Nel primo tempo eravamo messi male noi. Non è che non sappiamo giocare con quel modulo. Eravamo messi male in campo e l'abbiamo pagato con le ripartenze. Nel secondo tempo ci siamo messi meglio".