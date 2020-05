tmw Nappi: “Faragò colonna del Cagliari, Mazzotta in A. Alastra ok tra Parma e Pescara”

“Faragò? Una colonna del Cagliari. Mazzotta spera di conquistare la A sul campo, il Crotone ha fatto un ottimo campionato e c’è la volontà di ottenere la promozione. Alastra tra Parma e Pescara sta recuperando del recente passato a Palermo; mentre per quanto riguarda Dezi, una volta capito come si svilupperà la Serie B, dopo Empoli ed Entella torneremo a Parma”. Lo ha detto facendo il punto su alcuni suoi assistiti l’operatore di mercato Diego Nappi intervistato da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu”.