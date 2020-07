tmwnews Atalanta, 18 giorni alla Champions. Juve con la Samp per festeggiare

Si avvicina sempre di più l'appuntamento col PSG per l'Atalanta in Champions. Ieri i bergamaschi hanno pareggiato col Milan che ha confermato di essere in un ottimo periodo di forma. Se ne parla nel TMW News di oggi in cui c'è spazio anche per parlare di Juve (tra le altre ci sarà un'intervista a Stefano Tacconi), Verona e Fiorentina.

