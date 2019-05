TMW News - Champions, ultime occasioni. Si salvi chi può

Corsa Champions League e corsa salvezza. Questi i temi del TMW News di oggi, che ha analizzato il cammino finale dell'Inter, della Roma, della Lazio e dell'Atalanta in questo finale di stagione. In coda, invece, già retrocesso il ChievoVerona mentre il Frosinone attende la matematica a sancire la retrocessione. Spera l'Empoli, che deve battere la Fiorentina domenica a pranzo per rilanciare le proprie ambizioni. Udinese, Genoa, Bologna e Parma intravedono il traguardo.

Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.