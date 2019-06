TMW News - Conte, primo giorno all'Inter. Lazio-Inzaghi, avanti insieme

Il Liverpool fresco vincitore della Champions League è uno dei temi principali dell'edizione odierna del TMW News, che al suo interno dedica ampio spazio come sempre anche al valzer delle panchine. In particolare, presente l'approfondimento su Inzaghi e la sua permanenza alla Lazio annunciata dal presidente Lotito, oltre a tutte le ultime su Antonio Conte e il mercato dell'Inter. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.