La Juventus e il Manchester City hanno completato lo scambio tra Joao Cancelo e Danilo: i due giocatori sono pronti a cambiare maglia e sono già arrivati nelle loro nuove città. Ai bianconeri anche un conguaglio da 25 milioni più 3 di bonus. Intanto i tifosi del Genoa sono in delirio per l'arrivo di Lasse Schone: più di 200 sostenitori del Grifone all'aeroporto. Capitolo Samp: Praet è in uscita ma i tentennamenti per il cambio di società stanno rallentando il mercato blucerchiato.

