TMW News - Due colpi per il Milan. Fuga di giovani italiani dalla Serie A

Dalle operazioni in entrata del Milan agli addii dei giovani italiani come Moise Kean e Patrick Cutrone. Edizione del TMW News ricca di mercato quella di oggi, con i rossoneri che hanno definito sia Rafael Leao che Leo Duarte. Intanto il Torino si prepara alla sfida di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League, mentre il Cagliari prosegue la sua estate da protagonista nelle trattative. Clicca sul video per il TMW News di oggi.