La Fiorentina, dopo gli acquisti di Boateng, Lirola e Badelj è vicina anche a Erick Pulgar, in uscita dal Bologna. I viola sono pronti a pagare la clausola da 12 milioni di euro presente nel contratto del giocatore e nelle prossime ore ci saranno ulteriori sviluppi. Il Napoli intanto è pronto ad accelerare per Hirving Lozano: il PSV chiede 42 milioni di euro. Discorso rimandato agli ultimi giorni di mercato per quel che riguarda James Rodriguez, mentre il Milan è sempre alle prese con il futuro di Suso: lo spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da almeno 30 milioni di euro.

Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.