Vigilia di Coppa Italia per Fiorentina e Atalanta che domani si sfideranno al Franchi per l'andata della semifinale. Chi arriva meglio a questo incontro? I viola riusciranno a sfruttare il fattore campo? Intanto Federico Chiesa sarà sotto la lente d'ingrandimento soprattutto dopo il rigore concesso al giovane gigliato nel match di campionato proprio contro gli orobici, molto discusso da Gasperini. Infine il mercato: Nicolò Zaniolo resterà alla Roma? Presto ci sarà un nuovo incontro per il rinnovo. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.