TMW News - Giallo (rosso) Barella. Bonucci, c'è il PSG

Il momentaneo sorpasso della Roma sull'Inter per Nicolò Barella, ma anche il sondaggio del Paris Saint-Germain per Leonardo Bonucci della Juventus. Questo e molto altro nel TMW News di oggi, coi principali temi del calciomercato italiano e internazionale presentati e analizzati nel dettaglio. Ospite in studio, come ormai ogni sabato, l'ex calciatore e oggi allenatore Aldo Firicano.

