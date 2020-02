vedi letture

Guardiola resta al City. Genoa, con Nicola è tutta un'altra musica

Continua a tenere banco il caos legato all'esclusione del Manchester City dalle coppe europee per i prossimi due anni. Stanno alle notizie che arrivano direttamente dall'Inghilterra, Pep Guardiola resterà sulla panchina dei Citizens a prescindere da quello che dirà il TAS dopo il ricorso del club. Anche i giocatori faranno la stessa scelta? Possibile anche che lo stesso allenatore stia pensando di proseguire altrove la sua carriera? Intanto in Serie A si è accesa ancora di più la lotta per la salvezza, con il Genoa di Davide Nicola che ha cambiato passo e mette paura alle squadre davanti in classifica. Infine la Fiorentina: Iachini si gode Vlahovic e il serbo è pronto a rinnovare il suo contratto con i viola. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.