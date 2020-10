tmw news I 60 anni di Maradona. Le testimonianze di chi lo conosce bene

Edizione speciale del TMW News oggi, per lo più dedicata ai 60 anni di Diego Armando Maradona. Si parla dunque di come è stato vissuto questo giorno a Napoli dai napoletani per poi ascoltare gli auguri e le testimonianze di chi lo conosce bene, a partire da Salvatore Biazzo che per la Rai lo ha intervistato anche in Argentina. Spazio poi anche agli aneddoti di Ciccio Baiano che da ragazzino fu suo compagno di squadra nel Napoli

