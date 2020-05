tmwnews Il calcio e il rigido protocollo. 35 anni dal miracolo Verona

Il calcio e le rigide regole per ripartire. Se ne parla nel corso del TMW News di oggi, sottolineando le difficoltà per riprendere di fronte alle ultime norme inidcate dal Comitato Tecnico Scientifico. Si parla anche di mercato (occhi puntati sul possibile ritorno di Cancelo all'Inter) e poi si rievoca lo storico scudetto del Verona, che arrivò esattamente trentacinque anni fa. Spazio anche al 'compleanno' del Foggia, che oggi ha tagliato il traguardo dei cento anni. Per celebrarlo avremo in collegamento Pasquale Padalino, uno dei protagonisti della squadra costruita da Zeman.

