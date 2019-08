TMW News - Inter che battaglia con la Juve. Il ritorno di Terim in Italia

Il mercato si è acceso nel corso dell'ultima settimana e Inter e Juventus si sono sfidate a distanza. A spuntarla, almeno per quel che riguarda Lukaku, è stato Beppe Marotta, con l'allievo Fabio Paratici che per il momento non è riuscito a battere il maestro. Intanto la Fiorentina di prepara a sfidare il Galatasaray di Fatih Terim, tornato a Firenze dopo la sua avventura in viola nel 2000/2001.

Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.