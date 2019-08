TMW News - Inter-Lukaku, torna la speranza. Giampaolo vota Suso

C'è il mercato dell'Inter e la situazione di Suso al Milan al centro del TMW News di oggi: la frenata della trattativa tra Juventus e Romelu Lukaku porta i nerazzurri a tornare a sperare nella felice conclusione della trattativa da tempo iniziata per il giocatore del Manchester United. E sull'altra sponda di Milano Giampaolo si gode il momento di Suso, adattatosi perfettamente al suo modo di giocare. In casa Napoli invece oltre ai progressi di Elmas c'è soddisfazione per l'ennesima amichevole di prestigio vinta, stavolta contro l'Olympique Marsiglia.

Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.