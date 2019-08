Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore dell'Inter ma il valzer degli attaccanti è tutt'altro che chiuso. I nerazzurri sono infatti alle prese anche con la trattativa per Edin Dzeko con la Roma e nel corso delle prossime ore puntano a chiudere. I giallorossi però devono trovare il sostituto e sul fronte Higuain non si muove niente, visto che l'argentino vuole restare alla Juventus. Tutto fermo anche per quel che riguarda Icardi, nonostante l'annuncio di oggi dell'Inter relativo a Lukaku.

