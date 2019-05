Tanto mercato nell'edizione odierna del TMW News. Oltre all'impresa dell'Ajax in Champions League e ai suoi fenomeni come De Ligt e Van de Beek, in primo piano ci sono Napoli e Juventus. Da una parte gli aggiornamenti e le ipotesi sul futuro di Insigne (oltre al mercato in entrata e la posizione di Mertens), dall'altra le cessioni illustri della squadra bianconera in vista della prossima estate. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.