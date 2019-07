TMW News - Juve, ecco Rabiot. Napoli, che colpo Manolas

La Juventus e il nuovo rinforzo Adrien Rabiot per il centrocampo. Se ne parla nel TMW News di oggi analizzando anche i colpi futuri dei bianconeri. Spazio poi al Napoli e all'acquisto di Manolas, che andrà a far coppia in difesa con Koulibaly. Infine occhi puntati su Lautaro Martinez e l'interesse del Barcellona (ma la sua clausola è di 111 milioni di euro).

