La Juve e l'ipotesi del tridente offensivo formato da Ronaldo, Higuain e Dybala. se ne parla nel TMW News soffermandosi sulla possibilità che Sarri opti per questa scelta nel match di domenica contro l'Udinese. Occhi puntati anche sulla Roma, reduce dal superamento del girone di Europa League ma anche criticata per l'atteggiamento troppo molle avuto nella partita di ieri contro il Wolfsberg. Infine spazio al derby della Lanterna tra Genoa e Samp, in piena difficoltà di classifica e di risultati.

