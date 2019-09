La rabbia di Emre Can per l'esclusione dalla lista Champions da parte della Juventus: se ne parla nel TMW News di oggi analizzando anche il mercato bianconero in uscita (è stato lasciato fuori dalla lista anche Mandzukic). Occhi puntati poi sul Napoli: approfondimento sul mercato e poi le valutazioni sulle prime due giornate di campionato che hanno visto i partenopei incassare ben sette reti.

clicca sotto per guardare