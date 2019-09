TMW News - Juve, Sarri vede progressi. Milan, l'ora del riscatto

La Juve vittoriosa contro il Brescia ieri sera in campionato: se ne parla nel TMW News di oggi sottolineando i progressi dei bianconeri (ieri col 4-3-1-2) e analizzando il possibile impiego di Dybala anche nelle prossime partite. Spazio pure al Brescia e in particolare alle ottime performances di Tonali gioiellino della squadra di Corini. Fari puntati poi su Torino-Milan, la sfida di domani sera in cui nessuna delle due squadre potrà sbagliare.

