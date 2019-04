C'è l'ottavo Scudetto consecutivo conquistato dalla Juventus al centro del TMW News di oggi, 22 aprile 2019. Nel nostro tg il presente e il futuro della Juventus, con la posizione di Allegri che resta oggetto di discussione nonostante la recente conferma di Andrea Agnelli.

Spazio poi alla crisi della Lazio, battuta all'Olimpico da un Chievo già retrocesso, e occhi su Milinkovic-Savic: non era meglio cederlo la scorsa estate? Infine, focus sulla corsa salvezza. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.