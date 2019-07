Edizione del TMW News dedicata al mercato, con l'arrivo di Barella all'Inter in primo piano. Tutte le ultime sul neo centrocampista nerazzurro, oltre alle news su Lukaku. Spazio anche alla Roma, in cerca del colpo in difesa senza dimenticare la suggestione Higuain. Chiusura sulla Fiorentina e sul possibile futuro di Federico Chiesa, il tutto con interviste video e commenti. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App!