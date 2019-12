TMW News - Lazio-Juve, che sfida. Napoli, l'ora della verità

Edizione del TMW News dedicata ai temi principali della Serie A, con in primo piano la super sfida di sabato tra Lazio e Juventus. Ma non solo, ampio spazio anche alla situazione del Napoli, in crisi di risultati e con la posizione di Ancelotti sotto la lente d'ingrandimento. Il tutto, accompagnato da contributi, interviste audio e video con i protagonisti del nostro calcio.

Guarda l'edizione odierna del TMW News nel video in calce!