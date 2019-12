Edizione del TMW News dedicata in larga parte alla vittoria della Lazio in Supercoppa italiana contro la Juventus. Assieme a contributi ed interviste video, presenti approfondimenti sulla crescita della squadra di Inzaghi e sugli errori commessi dai bianconeri di Sarri. In primo piano, poi, lo spettacolo dell'Atalanta - con un'altra grande dimostrazione di forza contro il Milan - e il Napoli di Gattuso che chiude il 2019 con una provvidenziale vittoria in campionato.

Guarda l'edizione odierna del TMW News nel video in calce!