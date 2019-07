TMW News - Milan a testa alta. Roma, obiettivo Champions

Il Milan in primo piano nel TMW News di oggi: si parla del nuovo corso di Giampaolo e dei possibili prossimi colpi dei rossoneri. Approfondimento poi sulla Roma, che sogna di tornare in Champions nel corso di questa stagione. Infine occhi puntati anche sulla Lazio che da oggi ha iniziato la sua annata e che come i giallorossi puntano al quarto posto.

