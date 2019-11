TMW News - Milan, caccia all’impresa. Cagliari-Fiorentina, esame per due

Domenica di Serie A al centro del TMW News di oggi: dopo gli anticipi di oggi, anche domani sono numerose le gare di un certo interesse, ad iniziare dal big match serale dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. In studio focus anche sul Cagliari, grande sorpresa di questo inizio di stagione, che ospiterà la Fiorentina in Sardegna con l'obiettivo di centrare un altro pesantissimo successo. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.