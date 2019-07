TMW News - Milan, ecco Hernandez. Torino, Verdi primo obiettivo

Secondo colpo in entrata del Milan in questo mercato estivo. Dopo Krunic è il turno di Theo Hernandez, in arrivo dal Real Madrid. La Moto, come viene soprannominato, sarà il terzino mancino titolare di Giampaolo e a questo punto almeno due tra Rodriguez, Laxalt e Strinic dovranno salutare il club rossonero. Intanto il Torino continua a spingere per Simone Verdi: riuscirà Cairo a convincere De Laurentiis e a regalare il giocatore a Mazzarri? Infine la Lazio: Lazzari è a un passo, manca solo l'annuncio. Tutto questo e molto altro, con il consueto punto dal Brasile sulla Copa America, nel TMW News di oggi. Clicca sul video.