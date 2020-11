tmw news Milan, Ibra condottiero senza età. Torino, crisi profonda

Il Milan e Ibra. Nel TMW News grande spazio al cannoniere svedese che sta trascinando in alto i rossoneri. Si analizzano i fantastici numero del trentanovenne attaccante per poi passare a parlare del Sassuolo che dopo la vittoria di ieri con il Napoli è al secondo posto in classifica. Focus anche sulla crisi del Torino, ultimo in classifica (in collegamento ci sarà Patrizio Sala autentico simbolo dei granata).

